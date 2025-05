O casal que, aparentemente, tinha o melhor entendimento no programa da SIC, 'Casados à Primeira Vista', César e Marta, estão agora em crise.

Os dois desentenderam-se quando foram passar uns dias fora já que Marta não gostou que tivessem apenas uma cama para dormir. Depois disso seguiram-se alguns momentos de tensão e o facto do tarólogo já ter visto as imagens do casamento - onde a noiva critica o seu aspeto físico - também não ajudou para o bom ambiente.

No mais recente episódio do programa, todos os participantes estão a viajar para umas férias em comum. Na carrinha onde seguem Marta e César as palavras trocadas são poucas e este refere mesmo em depoimento: "A viagem foi muito calma, ainda falei um bocadinho com a Marta, mas pouco. Estamos separados, já não há muito a conversar entre nós", refere.

Veja aqui.

