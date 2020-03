A cerimónia da entrega dos prémios Emmy Daytime foi cancelada devido à pandemia do novo coronavírus.

A gala anual iria decorrer em junho, no Pasadena Convention Center, na Califórnia, com a duração de três noites, mas os organizadores decidiram não realizar a mesma.

"Dadas as preocupações com a pandemia da COVID-19, decidimos que não vamos realizar a 47.ª da gala dos Prémios Emmy Daytime. [...] Seria irresponsável avançarmos com esta celebração neste momento", disse Terry O'Reilly, presidente da Academia Nacional de Artes e Ciências da Televisão.

No entanto, anuncia Brent Stanton, diretor executivo da Daytime Emmys Awards, estão a trabalhar numa alternativa para reconhecer na mesma os premiados no final do ano. "Vamos partilha mais detalhes nas próximas semanas", prometeu.

