Quase a terminar o ano, Pedro Crispim decidiu destacar nas suas redes sociais a amizade com Ana Arrebentinha, com quem trabalho durante a edição do 'Big Brother 2020', que terminou em agosto.

"Cerca de 15 anos de diferença, mas paletes de parvoíce em comum ( ela mais velha como é óbvio). Aqui a fingir que somos bem comportados", escreveu o stylist na legenda de uma fotografia de ambos.

Enternecida com a dedicatória, a comediante alentejana retribuiu o carinho na caixa de comentários. "Foste das melhores coisas que a tvi me deu", afirmou.

