Cauã Reymond e as cenas de sexo que o ator protagoniza na série 'Ilha de Ferro', que estreia dia 9 de agosto na Globo, tornaram-se o assunto do momento no Brasil.

Em causa está o facto de algumas destas cenas, onde o galã das novelas brasileiras protagoniza momentos 'quentes' com Sophie Charlotte e Maria Casadevall, terem ido parar a sites pornográficos e estarem a tornar-se virais.

De acordo com a imprensa brasileira, um dos vídeos em questão conta já com mais de dois milhões de visualizações.

Eis abaixo o teaser de apresentação da série 'Ilha de Ferro'.

Siga o link

Veja aqui algumas das cenas 'quentes' do ator na trama.

Leia Também: Cauã Reymond responde de forma hilariante ao piropo de uma fã