Cauã Reymond, de 41 anos, voltou a responder aos comentários das seguidoras e admiradoras na sua página de Facebook... e desta vez de forma hilariante.

"Se me responder com um oi, eu ganho a mega sena [a maior lotaria do Brasil]", escreveu uma fã nos comentários de uma fotografia do galã brasileiro.

"Oi… Agora divide o prémio comigo", reagiu Cauã, revelando assim o seu lado mais divertido.

O ator brasileiro adora interagir com as suas seguidoras e são muitas as vezes em que as mimas com as suas calorosas respostas.

A hilariante troca de comentários que encantou os fãs© Reprodução Facebook/ Cauã Reymond

