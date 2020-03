Depois de ter sido forçada a cancelar alguns concertos por motivos de saúde, Céline Dion quis prevenir e realizou logo um teste ao COVID-19 para saber se estava infetada com o novo coronavírus. O resultado foi negativo, mas os espetáculos não deixaram de ser adiados.

A equipa que acompanha a cantora, de 51 anos, explicou que os médicos disseram que a doença de Céline não está relacionada com o vírus, através de um comunicado que foi partilhado nas redes sociais.

"Na noite de segunda-feira, um dia depois de completar seis espetáculos na área de Nova Iorque, Céline começou a sentir os sintomas de uma constipação comum. Os sintomas persistiram até terça-feira e os médicos aconselharam a cantora a descansar nos próximos 5-7 dias. Depois de fazer o teste, os médicos concluíram que o vírus não está relacionado com o COVID-19", lê-se na nota publicada na página do Facebook.

Os concertos adiados foram os de Washington, que vai realizar-se no dia 16 de novembro, e o que estava marcado para Pittsburgh, cuja a nova data é no dia 18 do mesmo mês.

"Sinto muito por decepcionar os meus fãs de Washington e Pittsburgh", escreveram na mesma nota, citando a artista. "Espero que todos entendam", acrescentaram.

Céline deverá regressar aos palcos no dia 24 de março, no concerto em Denver.

