Pimpinha Jardim brindou os seus seguidores com uma amorosa fotografia onde junta os seus três filhos: Francisco, Raul e o recém-nascido Tomás.

A imagem mostra os irmãos mais velhos a segurarem no colo o bebé Tomás. Retratando enorme ternura entre os meninos, a foto apaixonou um vasto leque de figuras públicas portuguesas.

"Que amor", declarou Matilde Breyner, que viu as suas palavras serem repetidas por Rita Ferro Alvim.

Também Leonor Poeiras, Ana Brito e Cunha e Francisco Garcia manifestaram a sua admiração com expressões de encanto e emojis com corações no olhos.

