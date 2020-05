"Comecei a quarentena grávida e tive o bebé no meio de uma pandemia! A vida como a conhecíamos mudou, para uma realidade diferente", foi desta forma que Catarina Jardim, conhecida pelo grande público como Pimpinha, deu início nas suas redes sociais a um desabafo sentido onde fala sobre tudo o que mudou na sua vida desde que a Covid-19 chegou a Portugal.

"A escola dos miúdos passou a ser virtual, durante muitos dias, que lhes perdi a conta, ninguém saiu de casa nem ninguém entrou. A minha mãe e a minha irmã só conheceram o Tomás pessoalmente há pouco tempo. Deixei de abraçar a minha família e os meus amigos, durante dias não ouvi barulho de carros na rua, só ouvia os passarinhos, aprendi a valorizar mais os momentos que estamos juntos, conversei mais com os meus filhos, percebi que por vezes passo muito tempo longe deles e das pessoas que gosto e não quero que isso volte a acontecer. Ao Raul caiu-lhe um dente", escreveu ainda a filha de Cinha Jardim.

Porém, as palavras da apresentadora não serviram apenas como desabafo, com elas Pimpinha pretendia dar a conhecer o novo projeto de Rita Ferro Alvim. "O projecto de ir à porta de casa das pessoas fotografar as famílias", explica.

E, claro, não faltou na publicação a prova da sua adesão à iniciativa: a foto de família, à porta de casa, ao lado dos seus três filhos, Francisco, Raul e Tomás.

Leia Também: Um mês depois de ter o bebé, Pimpinha Jardim volta aos treinos