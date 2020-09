Leah Messer, do 'Teen Mom 2', teve relações sexuais pela primeira vez aos 13 anos. Uma informação que foi adiantada pela própria no programa da MTV, esta terça-feira.

"Não posso acreditar que as minhas filhas têm 10 anos. Eu tinha 13 anos quando tive relações sexuais pela primeira vez", começou por dizer em conversa com a amiga Kylie.

"As meninas têm dez anos. É certo que só engravidei mais tarde. Estou a dizer que é confuso. Não sabia nada", acrescentou.

Messer, de 28 anos, é mãe de duas meninas gémeas, Aliannah e Aleeah, fruto da relação anterior com Corey Simms. A celebridade é ainda mãe de Adalynn, de sete anos, do casamento terminado com Jeremy Calvert.

"Quero que elas saibam tudo e que saibam o que acontece", realçou ao falar sobre o facto de que vai ser uma mãe aberta com as filhas e falar com elas sobre as relações sexuais.

