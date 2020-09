Foi feita, no fim de semana, uma chamada para as autoridades que resultou numa resposta de emergência da polícia, que se deslocou de imediato para casa de Alyssa Milano.

Sete veículos, um helicóptero e vários bombeiros de Los Angeles foram vistos, na manhã de domingo, em casa da atriz, como relata o Daily mail.

"A primeira vez que demos conta da presença do helicóptero ele estava a voar muito perto do solo e sabíamos que estava a acontecer alguma coisa", relatou um vizinho. "Depois vimos todos os carros da polícia estacionados em frente à casa de Alyssa. Eles estavam com as armas em punho e pareciam muito sérios", acrescentou.

Segundo a imprensa internacional, um vizinho fez inicialmente a chamada para os serviços de emergência, e o marido e agente de Milano, Dave Bugliari, também acabou por ligar para as autoridades, como confirmam as autoridades e um comunicado enviado pela atriz.

"Na manhã de domingo, quando estávamos a preparar-nos para assistir ao jogo dos Giants, o nosso vizinho viu um homem todo vestido de preto a andar na floresta entre as nossas propriedades com uma arma", recordou Milano, de 47 anos.

"Como isso é raro no nosso bairro, o vizinho ficou compreensivelmente alarmado e chamou a polícia. Recebemos uma chamada a alertar-nos sobre a situação e que os polícias estavam a caminho. Posteriormente, o meu marido ligou para o 911 [112 em Portugal] para saber quando é que a polícia iria chegar. Enquanto ele estava ao telefone, eles chegaram", contou.

Depois de uma busca de três horas, a polícia concluiu que o homem estava apenas com uma arma de ar a caçar esquilos.

