A Dama e o Vagabundo (1955)

Os cães mais adoráveis da Disney protagonizaram uma das suas cenas mais icónicas. Num jantar romântico à moda italiana, Dama e Vagabundo ficam unidos por um único fio de esparguete que termina num tímido beijo. Comida deliciosa, a luz da lua e aquele que amamos. Sem dúvida, uma combinação digna da tela de cinema.

Walt Disney Pictures

A Bela e o Monstro (1991)

Nos últimos minutos de filme, Bela apercebe-se do seu amor pelo monstro, no momento em que a pétala final da rosa encantada cai. Felizmente, ainda foi a tempo de ver o seu amado a transformar-se em príncipe, numa reviravolta típica dos contos de fadas. A parte mais memorável do desfecho? Um beijinho cheio de magia.

Walt Disney Pictures

Aladdin (1992)

Aladdin foi dos primeiros filmes a inverter a tendência de esperar até ao final da história para acabar num beijo. Depois de uma viagem por mundos incríveis, Aladdin leva a princesa Jasmine de volta ao palácio. É preciso o empurrãozinho do tapete voador para a despedida terminar num beijo muito romântico.

Walt Disney Pictures

Hércules (1997)

A partir do momento em que se conheceram, Megan e Hércules tiveram um romance digno do Olimpo. Da vulnerabilidade inicial à química final, é impossível ficar indiferente a este par. Quando o céu e a Terra já se encontram fora de perigo, Hércules e Megan partilham um beijo que ficou para a história da Disney.

Walt Disney Pictures

Entrelaçados (2010)

“Entrelaçados” é provavelmente um dos filmes mais engraçados de princesas alguma vez feitos. Tal deve-se ao carisma dos protagonistas, Flynn Rider e Rapunzel, que vivem aventuras além da intimidante torre. A derrota da vilã Gothel serve como pretexto para o casal consumar o seu amor, selando o final feliz com um beijo.