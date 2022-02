Sessão de cinema no Dia dos Namorados? Conheça 8 filmes para miúdos e graúdos

Para graúdos...

Brilhantina (1978) | Netflix

Brilhantina (Grease) é conhecido por ser um dos musicais mais românticos de todos os tempos. Quando Sandy (Olivia Newton-John) conhece Danny (John Travolta) durante as férias de verão, jura que foi amor à primeira vista. De volta à escola, um reencontro inesperado dá origem a uma série de canções inesquecíveis. É caso para dizer “go, greased lightnin”!

créditos: Buena Vista Pictures

O Casamento do Meu Melhor Amigo (1997) | HBO

Dois melhores amigos fazem a promessa de que, se ainda estiverem solteiros aos 28 anos, terão de dar o nó. Nas vésperas do fatídico prazo, Julianne (Julia Roberts) recebe um convite para o casamento de Michael (Michael O’Neal), apercebendo-se de que sempre foi apaixonada pelo amigo. Com o intuito de estragar os planos do casal, Julianne prepara-se para ser uma verdadeira dama de horror.

créditos: Sony Pictures

10 Coisas que Odeio em Ti (1999) | Disney+

Uma rapariga popular e cheia de estilo não pode ir a um encontro até a sua recatada irmã mais velha o fazer. Contra todas as possibilidades, Kat (Julia Stiles) baixa a sua guarda e deixa-se apaixonar pelo misterioso Patrick (Heath Ledger). As reviravoltas apontam para o amor, os corações partidos apontam para o ódio.

créditos: Buena Vista Pictures

A Forma da Água (2018) | Apple TV

Elisa (Sally Hopkins) vive um quotidiano rotineiro, passado num laboratório do governo. A empregada de limpeza sente-se cada vez mais solitária, até que um curioso monstro marinho vira a sua vida do avesso. Neste romance impossível, será que Elisa consegue provar que o amor vence qualquer barreira?

créditos: Fox Searchlight Pictures

... e para miúdos

Aladdin (1992) | Disney+

Jasmine e Aladdin não têm nada em comum. Como é que a princesa de Agrabah alguma vez se poderia apaixonar por um mero ladrão? Porém, o amor não olha a aparências, especialmente quando os desejos de um génio da lâmpada estão envolvidos. Sobrevoe mundos nunca antes vistos, à boleia de um tapete voador.

créditos: ©Buena Vista Pictures

Pai para mim... Mãe para ti (1998) | Amazon Prime Video

As gémeas Hallie e Annie, ambas interpretadas pela atriz Lindsay Lohan, conhecem-se num campo de férias. As parecenças deixam as raparigas estupefactas. Nunca lhes tinha passado pela cabeça a possibilidade de ter uma irmã perdida. Cabe à parelha voltar a juntar a família, em particular os dois pais, sem contacto há anos.

créditos: Walt Disney Pictures

Shrek (2001) | Netflix

O mundo dos contos de fadas está prestes a ser virado do avesso. O ogre do pântano Shrek é enviado numa missão para resgatar a princesa Fiona da torre mais alta do castelo. Na companhia do seu fiel burro, Shrek encontra o romance onde menos esperava. Uma banda sonora nostálgica junta-se a muita comédia nesta aventura amorosa.

créditos: DreamWorks Pictures

A Noiva Cadáver (2005) | HBO

O realizador Tim Burton assina um romance capaz de ressuscitar os mortos. Um noivo tímido pratica os seus votos antes do casamento. Mal sabia que estava perante a campa de uma jovem noiva, que regressa à vida e interpreta o discurso como uma declaração de amor. Nesta corrida contra o tempo, as intrigas amorosas são de arrepiar.