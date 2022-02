Comece já a preparar o Carnaval com estas sugestões festivas

Festas desportivas

Lousada | corrida | 6 mar.

A Câmara Municipal de Lousada converte-se na anfitriã da 8.ª edição da corrida de Carnaval da região. Desafie toda a família a subir ao pódio. Caso não sejam os primeiros a cruzar a meta, não há problema. As três melhores fantasias entre os participantes também têm direito a prémio. De facto, o Entrudo pode ser sinónimo de desporto.

Calor carioca

Porto | oficina | 10 fev.: 10h.30h, 14.30h

As festividades do outro lado do Atlântico chegam à Casa da Música. As cores, os ritmos, o calor e a euforia típicos do Carnaval carioca são reinterpretados durante o inverno europeu. Miúdos e graúdos podem contactar com instrumentos tradicionais, à semelhança do surdo, tamborim, agogô, entre outros.

Chocalhos e Chocalhinhos do Entrudo

Coimbra e Loulé | concerto | 13 fev. e 20 fev.: 10h, 11.30h

O Carnaval também pertence aos bebés! Nesta edição dos Concertos para Bebés, a música faz-se através dos brinquedos que as crianças recebem à nascença. Caixas de música, rocas, chocalhinhos… as melodias podem nascer nos lugares mais improváveis. Leve os mais novos a passar um Carnaval diferente, escondido nos objetos do dia a dia.

Telefone mascarado

Lisboa | oficina | 26 fev.: 15h

O Museu das Comunicações propõe às famílias uma divertida atividade de máscaras de Carnaval. Quem será o grande protagonista? O telefone de disco. Além de aprender a história deste instrumento, os telefones ganham uma nova decoração à escolha dos mais pequenos. Uma oficina imaginativa para uma época imaginativa.

Carnaval no Museu do Dinheiro

Lisboa | oficina | 26 fev.: 14.30h, 27 fev.: 10.30h

O Carnaval também invadiu os cantos à casa no Museu do Dinheiro. Nesta oficina, dá-se resposta às perguntas que realmente importam. Porque é que algumas pessoas utilizam “Carnaval” e outras “Entrudo”? Será que é uma celebração muito antiga? Um careto, um deus, um rei, uma rainha, uma princesa e um pirata dão a sua perspetiva, numa sessão onde os mais novos podem ainda criar a sua própria máscara.

Convite para o baile real

Lisboa | visita e oficina | 21, 22, 23, 25 fev.: 10h, 11.45h, 14h

Maria Pia de Saboia é a grande protagonista da visita guiada “A Rainha Mostra o Palácio da Ajuda – Especial Carnaval”. Na presença da realeza, fala-se das celebrações que a 15 de fevereiro de 1865 ocorreram no Paço Real da Ajuda. Tanta era a pompa e circunstância que a rainha D. Maria Pia se disfarçou de mais de três personagens diferentes! Dê uma espreitadela neste baú de memórias, com direito a baile real ao vivo e a cores.

Carnaval à moda da china

Lisboa | oficina | 26 fev.: 15h-17h

O Museu do Oriente festeja o Carnaval ao estilo do ano novo lunar chinês. Nesta divertida oficina, as crianças começam a preparar as festividades ao fazer as suas próprias máscaras. Um a um, foram surgindo animais diante de Buda. Ouviram o seu chamamento e vieram o mais depressa possível. Mas ainda faltam alguns… quais terão sido?

Mascarados de Veneza

Angra do Heroísmo | exposição | até 14 mar.: 10h-17.30h

Na Ilha Terceira, o Museu de Angra do Heroísmo propõe um Carnaval à moda de Veneza, com uma exposição de máscaras. A máscara enraizou-se no século XI enquanto hábito quotidiano de Veneza, marcando presença em cerimónias de cariz religioso, político e diplomático. Há muito para descobrir nas nuances de um rosto mascarado.