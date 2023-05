Cauã Reymond e Grazi Massafera celebraram uma data muito especial esta terça-feira, dia 23 de maio. O ex-casal comemorou o aniversário da filha em comum, Sofia, que completou 11 anos.

A data foi destacada nas redes sociais e entre as imagens que o ator publicou no Instagram, mostra uma fotografia em que aparece com a 'ex' Grazi e a menina.

Após a partilha foram muitos os seguidores que pediram a reconciliação. "Só eu queria um comeback [reconciliação] desse casalzão", disse uma internauta. "Aproveitem que estão solteiros e voltem logo, por favor", pode ainda ler-se entre as muitas mensagens.

