Cauã Reymond completa esta quarta-feira 40 anos de vida. Uma data especial que a esposa do ator, Mariana Goldfarb, assinalou nas redes sociais com uma romântica declaração de amor.

"Quando me contaram sobre o amor esqueceram-se de me contar que o que faz do amor ser amor é o comprometimento e vontade em sermos pessoas melhores. O amor bom faz-nos querer melhorar e é isso que eu sinto contigo. Obrigada e parabéns por amanhã", escreveu Mariana na legenda de uma imagem do casal.

Recorde-se que Cauã Reymond é um dos mais populares galãs das novelas da Globo.

