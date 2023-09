Catarina Siqueira usou as redes sociais para partilhar um desabafo. A atriz publicou uma fotografia nas stories do Instagram, na qual aparece sentada a uma secretária, em frente ao computador, com uma cara aborrecida. E explicou o motivo.

"Hoje é dia de ultimar 57000 coisas para o arranque da próxima semana", começou por escrever.

"Se eu vos conseguisse explicar o doloroso que é para mim estar sentada em frente a um computador horas a fio sem um fim à vista... desespero total. Não fui feita para isto", concluiu a atriz, sem desvendar quais os projetos a que está dedicada.

© Instagram/ Catarina Siqueira

