Catarina Siqueira esteve hoje, 5 de setembro, no programa 'Dois às 10', à conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos sobre quem falou acerca da sua separação.

"Eu e o Marco estávamos juntos há 18 anos, eu tenho 37, portanto desde os 19", começou por recordar.

"Claro que há relações que acabam mal, mas nem todas têm de ser assim. Gostava mesmo que as pessoas percebessem que em primeiro lugar estão as crianças. Claro que nós também somos importantes, mas abrir aqui uma guerra com tribunais, lutas, pensões, nós não tivemos nada disso", faz saber, referindo-se à filha que os dois têm em comum, Luz, de sete anos.

Catarina, que chegou a participar no reality show 'Big Brother', garantiu de que se orgulha muito da relação que teve e que será algo que contará aos netos.

"Estamos em constante evolução e crescimento. Chega a uma dada altura da tua vida em que se estás há muito tempo com a mesma pessoa cresces em sentidos opostos e não há mal nenhum nisso", explica, notando que a certo momento percebeu que estava a viver com o "melhor amigo" e não com alguém por quem estaria apaixonada.

"Já estávamos assim há dois/três anos sempre a tentar reacender alguma coisa. Desencantei-me. Vou amar o Marco para sempre, é o pai da minha filha, é o meu melhor amigo, [mas a paixão perdeu-se]", completa.