Catarina Raminhos usou a sua conta no Instagram na tarde esta terça-feira, dia 1 de agosto, para contar uma conversa que teve com a filha mais nova.

A autora, mulher do humorista António Raminhos, publicou uma fotografia onde se pode ver o visual escolhido por Maria Leonor, de sete anos, a mais nova das suas três filhas. A menina optou por um macacão com estampado floral, ténis brancos e meias de riscas, uma opção que não agradou à mãe.

"Eu: Filha, não tinhas umas meias lisas? Estás de riscas e flores.

Ela: Eu sei, foi de propósito. Estou a quebrar padrões.

…

E com esta me calei. De facto, sempre a aprender com elas", escreveu, na legenda da fotografia.

De recordar que além de Maria Leonor, António e Catarina Raminhos têm ainda duas filhas mais velhas, Maria Rita, de 12 anos, e Maria Inês, de dez.

Leia Também: Separação de Catarina Furtado. "Qualquer dia somos nós", brinca Raminhos