Catarina Raminhos contou que pediu a opinião às filhas para escolher o look para um evento.

A autora partilhou um conjunto de fotografias na sua conta no Instagram, nas quais mostra o visual que, afirma, foi aprovado pelas 'suas Marias'.

"Tirei estas fotos para enviar às minhas filhas. Precisava da opinião delas. 'Vou bem assim?' Elas disseram que eu estava gira (ricas filhas!) e eu acreditei", começou por escrever.

"Nem acredito que estou neste momento a jantar com mulheres de vários lugares do mundo, juntas numa campanha para manter a beleza real, sem distorções, sem filtros, sem conteúdos opressivos e até violentos sobre aquilo que alguém determinou que é suposto fazermos em nome da beleza - mas uma que é irreal. Na verdade, não temos de fazer nada, apenas sermos nós mesmas (vá, e sorrirmos ao espelho e mandarmos fotos às filhas!", acrescentou ainda, deixando uma frase divertida. "Sim, há uma sanita ali atrás. Era o único espelho do quarto!".

De recordar que Catarina e António Raminhos são pais de três meninas, Maria Rita, de 13 anos, Maria Inês, de 11, e Maria Leonor, de sete anos.

Veja as fotografias na galeria.

Leia Também: Catarina Raminhos sobre morte de Kurt Cobain: "Fiquei desamparada"