Catarina e António Raminhos estão a aproveitar o fim do verão para umas férias em família antes do regresso às aulas das três filhas e este domingo, dia 17, usaram as redes sociais para fazer uma partilha divertida.

A autora publicou quatro fotografias da família, onde todos aparecem muito sorridentes e também a fazer algumas poses engraçadas. Enquanto nas primeiras fotos a mais nova da família, Maria Leonor, aparece com a língua de fora, na terceira mostra-se séria enquanto todos sorriem e na última aparece a deitar a língua de fora novamente, desta vez acompanhada pela mãe.

"Somos os piores em fotos de família. Tenho dito", escreveu Catarina Raminhos na legenda das fotografias.

Recorde-se que o humorista e a autora são pais de Maria Rita, de 13 anos, Maria Inês, de 11, e Maria Leonor, de sete anos.

