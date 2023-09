António Raminhos está de férias com a família e usou as redes sociais esta quarta-feira, dia 13 de setembro, para partilhar um vídeo divertido da filha mais nova.

Na gravação, Maria Leonor, de sete anos, aparece a deitar água numa chávena de café, na qual coloca depois açúcar, algo que muitas pessoas já fizeram na sua infância.

"Clássico de todas as idades. Miscelâneas no café", escreveu o humorista na legenda do vídeo.

Recorde-se que Raminhos é ainda pai de mais duas meninas, Maria Rita, de 13 anos, e Maria Inês, de 11.

