Catarina Raminhos abriu o coração na sua conta de Instagram para falar sobre os seus problemas de ansiedade e de como encontrou ajuda para lidar com os mesmos.

"Acontece-me sempre, desde que me lembro. Por estes dias, ou estou de férias e deixo-me levar pela corrente livre de relógios ou compromissos ou não estou e a minha cabeça leva-me para um mundo quase infinito de interrogações que parecem surgir com a chegada de setembro. O que virá de trabalho, de oportunidades? Serei capaz? Serei merecedora?", relata.

"No ano passado, por esta altura, senti que esta sombra cresceu de uma forma desmedida por uma série de motivos e eu senti-me bem pequenina e sem coragem para a enfrentar. As consultas que comecei a ter têm sido orientadoras e retiram peso àquilo que não deve ter peso. E a medicação ajuda-me a ter discernimento para colocar as coisas em perspetiva. E isso torna-se libertador", revela.

"Há muitas coisas que eu não sei. Mas de uma tenho a certeza: nunca mais vou fazer este caminho sozinha", completa.

