Catarina Miranda estava a preparar a "festa do ano", que iria decorreu no dia 21 de junho, na Quinta da Feteira, em Almeirim. No entanto, a ex-concorrente do 'Big Brother' viu-se obrigada a adiar o evento.

"Venho por este meio informar que por motivos profissionais e de força maior a festa será adiada sem data prevista. Os 847 bilhetes já vendidos até à data de hoje serão reembolsados no prazo de 48 horas", começou por informar num comunicado que partilhou na sua página de Instagram.

"Peço desculpa pelo incomodo causado, com a garantia de que o motivo pela qual foi adiado é do agrado de todos aqueles que me apoiam e torcem por mim. Com carinho Miranda", rematou.

Leia Também: Catarina Miranda põe os 'pontos no is': "Falei com a namorada do Panelo"