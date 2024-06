Esta semana, Catarina Gouveia recorreu às stories do Instagram para responder à questão de um seguidor relativamente à ajuda que tem nas tarefas de casa com uma empregada doméstica.

Após a partilha, a atriz e influenciadora digital voltou a abordar o assunto, notando que "não viu maldade naquela mensagem" em concreto.

"Eu só achei que seria melhor não ser mal interpretada por já ter dito uma coisa e agora estar a dizer outra", sublinha.

"Eu adoro o Instagram, adoro a família que sei que tenho aqui e que me acompanha há anos e sinto genuinamente as intenções das pessoas. Isto para dizer que respondi mesmo com boa intenção, porque não senti maldade implícita", realça.

Ainda assim, a também empresária reconhece que quando se partilha algo "genuíno" e de que se "gosta nas redes", isso torna a pessoa mais "exposta e vulnerável".

Entretanto, destacou mensagens negativas com críticas maldosas dirigidas à filha Esperança.

"Isto aqui, por exemplo, é pura maldade que não dá para controlar. Se receber e ler, não dá para 'desver'. Mas já cá ando há alguns anos e sei que o avanço é enorme. Hoje, o caminho que se desbrava é para uma legislação cada vez mais apertada e justa. E um dia estas pessoas serão identificadas e devidamente punidas", completa.

