A fotografia do pós-parto de Catarina Gouveia voltou a dar que falar, desta vez no programa de humor 'Extremamente Desagradável', da Renascença. A atriz foi a protagonista do episódio desta segunda-feira e houve, pelas redes sociais, quem ficasse desagradado com as piadas feitas pela comediante.

Foi o caso da influencer Sara Cunha, que se mostrou indignada através de uma Instagram Story na qual atirou: "Tenho vergonha da comunicação social de Portugal. A Rádio Renascença devia ser punida por isto. Foram mulheres a insultar outra mulher num momento de pós-parto. Estragou-me logo a manhã. Ouvi até ao fim e foi inadmissível mesmo, foi ridículo e doloroso. Que vergonha".

Em jeito de reação, Catarina Gouveia partilhou a Story e escreveu apenas: "Enfim".



