As férias de Catarina Gouveia no Brasil estão prestes a terminar, mas a influenciadora continua a presentear os fãs com fotografias magníficas da sua viagem.

Este sábado, 1 de fevereiro, Gouveia partilhou um carrossel com algumas dessas imagens e ainda deixou algumas dicas para quem quiser fazer a mesma viagem que a empresária.

"Finito! Andávamos a namorar a passagem do ano cá, mas quis a previsão de chuvas fortes que adiássemos esta viagem. Lá íamos espreitando a meteorologia até que o sol começou a dar os primeiros ares da sua graça de 2025 e de uma semana para a outra, comprámos os voos", começou por escrever.

"Vai servir este post para deixar aquelas que são as melhores dicas. Pelo menos, as que gostaríamos de ter tido, sem perder muito tempo na pesquisa", rematou deixando depois uma lista de vários conselhos sobre os voos, o hotel, a meteorologia e o que visitar.

Na galeria, poderá ver as imagens de Catarina Gouveia que afirmou, em jeito de conclusão: "Ainda vamos ficar mais dois dias pelo Brasil! Está quase a acabar-se o bem bom para regressarmos cheios de energia a todos os projetos que aí vêm".