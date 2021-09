Catarina Furtado foi uma das figuras públicas a querer homenagear o ator Igor Sampaio, que morreu hoje, 3 de setembro, depois de ter sido hospitalizado no dia 31 de agosto na sequência de um AVC (acidente vascular cerebral).

Não ficando indiferente a esta partida, a apresentadora lembrou um projeto no qual teve a oportunidade de contracenar com Igor.

"Um excerto do telefilme 'A noiva' que protagonizei em 2000, produzido pela SIC e onde o maravilhoso, malandro, doce, generoso, muito divertido e com uma capacidade extraordinária de se dar com os atores mais novos, sem paternalismo nem moralismo, ator açoriano Igor Sampaio, fez de meu pai", começa por recordar.

"Cruzei-me muitas mais vezes com o Igor e de todas saí de ao pé de si, cheia. Cheia de coisas tão boas. As pessoas especiais são estas, as que passam por nós e em nós deixam ensinamentos inconscientes de como se deve realmente viver, promovendo relações saudáveis", nota.

"O Igor tinha muito mais para nos dar, mas foi juntar-se aos bons que já foram andando… Um abraço, querido 'papá'", termina.

