A TVI enviou esta sexta-feira, dia 3, de setembro, às redações um comunicado onde lamenta a morte de Igor Sampaio.

"É com profundo pesar que recebemos a notícia da morte do ator Igor Sampaio, aos 76 anos", começa por ler-se na nota enviada às redações.

"Entre os vários talentos do ator, destaca-se o seu percurso no teatro e em televisão, que será sempre recordado por todos", realça o canal no qual João Luís Duarte Ferreira, verdadeiro nome do artista, deu cartas em produções como 'Super Pai', 'Mundo Meu', 'Morangos com Açúcar', 'Equador' e 'Mulheres' - atualmente a ser exibida na TVI.

"Portugal perde hoje uma figura marcante da representação nacional. Saibamos honrar a sua memória", afirma a direção da estação de Queluz de Baixo, endereçando, por fim, "à família, neste momento de dor, sentidas condolências".

Leia Também: João Baião: "Foi o Igor Sampaio que me abriu 'as portas' deste sonho"