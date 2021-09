João Baião juntou-se às muitas homenagens que nas últimas horas têm sido feitas em memória de Igor Sampaio, ator que morreu esta sexta-feira, aos 76 anos.

"O Igor Sampaio sempre esteve e estará no meu coração. Foi o Igor quem me abriu 'as portas' deste sonho e deste caminho", começa por revelar o apresentador, que lamenta não ter conseguido falar com o ator antes da sua morte.

"Não consegui falar com ele esta semana mas sempre lhe agradeci o que fez por mim. Um aplauso para o grande ator Igor Sampaio", termina.

