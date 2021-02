Catarina Furtado é no próximo sábado, dia 27, a protagonista do programa 'Conta-me'. O rosto da RTP1 aceitou o convite da TVI e esteve à conversa com Manuel Luís Goucha.

Mas o que levou a levou a aceitar este convite?

"A um convite do Manuel não se pode dizer que não. Há muitos anos que o Manuel, de longe, me vai enviando sinais de carinho e respeito. Gosto da forma como pergunta com interesse em saber a resposta", começa por explicar Catarina através de uma publicação partilhada na sua conta oficial de Instagram.

A apresentadora realça aquilo que para si foi "o mais importante", neste caso o facto de Goucha ter procurado saber "o lado talvez menos visível" da sua motivação. "[...] Da minha ambição, da minha verdadeira vocação", continua.

"É de facto o que menos vende mas tenho de falar desta extensão de mim, inevitavelmente utilizando o 'eu', mais vezes do que gostaria (acreditem!) para chegar a mais pessoas e para apoiar ainda mais pessoas. Num trabalho de equipa", acrescenta a apresentadora.

"Não preciso de muito mais na vida. Preciso de continuar a acreditar que é possível combater as desigualdades e as discriminações, a trabalhar para isso, a amar muito e a confirmar, todos os dias, que existem pessoas do lado do Bem.

Obrigada, Manuel Luís Goucha, por TUDO", pode ainda ler-se na publicação, onde Catarina Furtado conta ter apresentado a sua associação, a Coração Com Coroa, a Manuel Luís Goucha.

"Até de laranjas falámos. Porque também as laranjas precisam de quem se preocupe com elas", termina.

