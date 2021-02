A próxima conversa de Manuel Luís Goucha no âmbito do programa 'Conta-me', na TVI, será com Catarina Furtado. Esta quarta-feira, dia 24, o apresentador partilhou na sua conta de Instagram um excerto da entrevista onde a comunicadora da RTP1 e filantropa fala de diversos assuntos.

"No nosso meio muitas pessoas não estão bem", afirmou.

Posteriormente recordou o seu trabalho humanitário: "Eu oiço as coisas mais duras. Tive de parar para não chorar perante as durezas que tenho testemunhado".

