Catarina Furtado partilhou nas redes sociais um dos momentos mais marcantes da sua carreira, onde é possível ver o eterno comunicador Henrique Mendes.

"Esta semana estive a gravar (brevemente mostro aqui) um conteúdo muito especial num local incrível onde, quando cheguei, das primeiras coisas que me disseram, depois de uma calorosa receção foi: 'Há muitos anos a Catarina aterrou aqui'", lembra a apresentadora.

"Um destes dias também, um homem feito mandou-me uma mensagem aqui no Instagram, a dizer que teria uns nove anos quando me viu aterrar com 'meu' helicóptero do 'Caça ao Tesouro' na sua terra e que em vez de me pedir um autógrafo, pediu-me antes um sorriso. Claro que dei! E dei também um abraço e um beijinho", conta.

"Tenho tanta saudade das manifestações físicas de afetos. Enquanto pessoa e enquanto comunicadora! Vai-te embora monstro dos abraços", termina, mostrando-se cansada da pandemia.

Leia Também: "Receio que eles nunca tenham exatamente a certeza do que é sofrer"