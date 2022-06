Catarina Furtado aproveitou a celebração do feriado de 10 de Junho, esta sexta-feira, para recordar uma data muito especial na sua vida.

“Nesta mesma data, mas em 2005, Dia de Portugal, fui condecorada Comendadora da Ordem de Mérito pelo Presidente Jorge Sampaio. Um orgulho. Uma responsabilidade”, começa por dizer, partilhando uma fotografia na qual surge com o antigo Presidente da República.

“Este ano, relembro esse momento único mas relembro sobretudo um homem único, que nos mostrou que a política é também para os que a sentem como vocação e não como ambição pessoal.

O seu percurso não nos pode deixar desistir de acreditar: é possível fazer uma política correcta e construtiva”, elogia.

“Sampaio serviu o país com princípios e valores, tentou arrumar Portugal, com justiça e democracia, sem interesses maiores. Cuidava do nosso país como se da sua casa se tratasse. Obrigada!”, completa.

Veja a publicação:

Leia Também: Catarina Furtado brilha com visual ousado. A peça chave foram os calções