"Faço hoje uma declaração de gratidão e admiração à Lúcia Moniz": foi com estas palavras que Catarina Furtado começou um texto elogioso que escreveu para Lúcia Moniz, onde enaltece as suas características solidárias e ao mesmo tempo humildes.

"Tem ganho prémios atrás de prémios como atriz do, também tantas vezes vencedor filme 'Listen' de Ana Rocha, mas em nenhum momento se coloca num pedestal de egocentrismo e vaidade própria, antes, nos seus discursos atira sempre apelos, denúncias, convocatórias para que juntos consigamos construir um mundo mais saudável a todos os níveis. Com menos violência, injustiça, desigualdade", afirma a apresentadora da RTP.

"Os prémios não podem embriagar quem os recebe nem sequer deveriam distrair-nos totalmente do mundo real. A Lúcia partilhou uma frase de Sophia

'Um artista não deve ser governo mas sim, influenciar os governantes'. Os artistas de todas as artes, os cidadãos artesãos de todas as matérias, que somos afinal cada um e cada uma de nós", continua.

"Obrigada querida Lúcia pelo teu talento que colocas ao serviço da humanidade. Sem nunca deixares de sonhar mas sempre com os pés assentes na terra. Na nossa terra. Essas são, na minha opinião, as pessoas maiores. Nobres", termina.

