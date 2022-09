Numa publicação que fez na sua página de Instagram, Catarina Furtado começou por recordar o início da Associação Corações Com Coroa.

"Quando fiz 40 anos decidi oferecer uma festa às pessoas da minha vida (até então) e onde revelei o meu grande projeto de vida: o nascimento da Associação Corações Com Coroa. O presente que pedi aos meus convidados foi que se tornassem sócios ali mesmo, no liceu onde cresci e onde me tornei ativista, o Passos Manuel", lembrou, destacou o crescimento do projeto.

"Dez anos depois, a CCC tem obra feita em prol da promoção da igualdade de género, da não violência e não discriminação. São muitos os projetos que podem consultar no nosso site. Tenho ao meu lado, as melhores amigas e uma equipa de ouro", acrescentou.

"Há exatamente uma semana celebrei os meus 50 anos, rodeada de uma energia maravilhosa. Desta vez sugeri como presente que contribuíssem para o trabalho diário da Corações Com Coroa. As associações e ongs têm grandes dificuldades financeiras para apoiar quem mais precisa. E por isso cada donativo é fundamental", destacou, agradecendo publicamente "aos amigos pela generosidade"

"Aos que fizeram por transferência bancária para a conta da CCC e aos que doaram através do nosso Mbway (sim, já temos!)", disse.

"Sou uma mulher realizada, empoderada, feliz. É o que mais desejo para as nossas raparigas e mulheres", escreveu ainda.

Às palavras juntou "mais algumas imagens de uma noite de amor e luz". "De facto, não me atraem grandes extravagâncias. Acho que os meus sonhos são alcançáveis porque tenho por perto quem acredita como eu. E ajuda a construir. E claro, a família, que tem de 'aturar' toda esta minha irrequietude", completou.

