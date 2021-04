A 93.ª edição dos Óscares tomou lugar na noite deste domingo, dia 26, e Portugal foi um dos países que acompanhou a cerimónia com uma emissão especial. Catarina Furtado conduziu o programa, gravado no Cinema São Jorge, em Lisboa, transmitido na RTP, e não desiludiu com a escolha do look.

Para a ocasião, a anfitriã apostou num elegante vestido combinado, da autoria do designer português Nuno Baltazar. A peça destacava-se pela parte de cima, em padrão floral, e enorme racha na longa saia preta.

Sofisticada, elegante e sensual, Catarina Furtado voltou a deixar os fãs radiantes.

