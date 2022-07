Os Da Weasel voltaram aos palcos no passado dia 9 de julho, no NOS Alive, numa atuação que marcou o reencontro da banda.

Na plateia, várias foram as pessoas que deliraram com o espetáculo e Catarina Furtado, que foi 'apanhada' pelas câmaras, também vibrou.

A apresentadora foi filmada a divertir-se no concerto, uma imagem que a própria partilhou, mais tarde, nas suas redes sociais.

"Fui ver os Da Weasel e fiz questão de estar no meio do imenso público, de todas as idades, que vibrou, dançou, cantou e até chorou! As minhas pernas ainda saltam", escreveu.

A figura pública agradeceu aos elementos da banda e afirmou que a "maturidade" lhes faz bem.

