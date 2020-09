Catarina, uma das concorrentes do novo 'Big Brother - A Revolução', abriu esta segunda-feira o seu coração durante uma conversa com as companheiras de casa Zena e Sofia.

A jovem da margem sul contou pela primeira vez no programa que sofreu violência física e psicológica no namoro. Uma situação que a marcou profundamente, até porque quando resolveu separar-se do homem que tanto a magoava recebeu a trágica notícia de que este foi assassinado.

"Acabei com ele e passado um tempo ele foi assassinado", revela Catarina, sem conseguir conter as lágrimas.

A jovem confessa ainda que sentiu durante muito tempo uma enorme culpa pelo que havia acontecido. "Durante muito tempo eu pensei: se eu estivesse com ele, nada disto tinha acontecido", lamenta.

Recebendo o conforto das novas amigas, Sofia lembrou ainda o momento em que foi ao cemitério para perdoar o ex-namorado e fazer a sua despedida.

