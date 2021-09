Cassandra Peterson assume no seu novo livro de memórias, 'Yours Cruelly, Elvira: Memoirs of the Mistress of the Dark, que tem há 19 anos um relacionamento com Teresa Wierson, sua antiga personal trainer.

O casal conheceu-se quando Cassandra, agora com 70 anos, treinava no Gold's Gym, em Hollywood.

Teresa prendeu a atenção da artista, porém esta achou que a atual companheira era um homem.

"Não pude deixar de notar um treinador em particular, bronzeado, tatuado e musculoso", lembra, explicando que apenas nos balneários percebeu que afinal o treinador que prendeu a sua atenção era uma mulher.

Cassandra era na época casada com o empresário Mark Pierson, mas os dois acabaram por separar-se pouco depois.

Entre a atriz e Teresa nasceu um amizade que veio a tornar-se num amor duradouro. Um romance inesperado para Cassandra, que diz até então nunca ter sentido atração por outras mulheres.

