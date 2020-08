O príncipe Harry e Meghan Markle estão a ter um dos anos mais desafiantes da sua vida, disso não há dúvida. No final do mês de março o seu afastamento da família real britânica tornou-se oficial e a mudança para Los Angeles, Estados Unidos, não foi fácil na sequência da pandemia.

No entanto, conforme notou à revista OK! Omid Scobie, um dos autores do livro 'Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family', o casal optou por trabalhar junto de forma a tornar a sua vida mais simples.

"Penso que quando a Meghan se compromete com alguma coisa, não há volta a dar", sublinhou. "E se o Harry dissesse, 'Vamos aguentar durante mais um ano', então a Meghan aguentaria se ele quisesse", fez saber.

Omid refere ainda que a decisão em 'sair da realeza' foi de Harry e que Meghan lhe deu confiança para a tomar.

"Agora estão mais fortes que nunca por causa daquilo por que passaram. Acho que o amor deles um pelo o outro cresce ainda mais", completou.

Leia Também: "Estou muito velho": A reação de Meghan Markle às palavras de Harry