Como já tinha sido destacado pelo Fama ao Minuto, o casal David e Victoria Beckham deram o nó há precisamente 21 anos. Uma data que a família fez questão de assinalar no Instagram.

A estilista, por exemplo, publicou um vídeo na rede social com algumas imagens em que aparece ao lado do marido e declarou-se ao seu amor.

"Feliz aniversário, David Beckham. Não acredito que faz 21 anos desde que dissemos 'sim'. Quatro filhos, quatro cães, tantas gargalhadas e eu amo-te mais a cada dia", escreveu.

Por sua vez, o ex-jogador de futebol também partilhou um vídeo com imagens de ambos e recordou um episódio especial: "Bem, há cerca de 23 anos atrás, estava sentado numa sala com o Gary Neville e as Spice Girls estavam na TV. Virei-me para ele e disse: 'Gosto daquele macacão preto'. Quem diria que depois de tudo isto, estamos a comemorar o 21.º aniversário de casamento e temos quatro filhos lindos e perfeitos. Obrigado e feliz aniversário, amo-te".

Também o filho Cruz fez questão de destacar a data na mesma rede social. "Feliz aniversário, mamã e papá. Amo-vos muito", disse na legenda de uma fotografia do casamento dos pais.

Quem também não deixou passar a data em branco foi Romeo, outro filho do casal: "Feliz aniversário. Espero que tenham um lindo dia. Amo-vos".

Recorde-se que além de Cruz e Romeo, o casal tem mais dois filhos em comum, Brooklyn e Harper.

