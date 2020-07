David e Victoria Beckham estão de parabéns! O ex-jogador de futebol e a estilista celebram o 21.º aniversário de casamento este sábado. Foi no dia 4 de julho de 1999 que o casal deu o nó. Um momento especial que aconteceu após dois anos de namoro.

Como recorda a revista Hello!, o casal anunciou o noivado em janeiro de 1998 e deu as boas-vindas ao primeiro filho em março de 1999. Brooklyn tinha quase quatro meses quando a cerimónia foi realizada.

O casamento decorreu no Castelo de Luttrellstown, nos arredores de Dublin, na Irlanda.

Victoria usou na altura dois vestidos de noiva. O primeiro era uma peça de cetim, de Vera Wang. Por sua vez, David usava um fato branco com um pormenor também em cetim, da mesma cor do vestido da companheira.

Mais tarde, ambos vestiram um conjunto, roxo, novamente a combinar.

A lista de convidados contou com alguns nomes conhecidos, entre eles as colegas da banda de Victoria, as Spice Girls, e os colegas que jogavam com David no Manchester United. O futebolista Gary Neville foi o padrinho de David.

Hoje, 21 anos depois, o casal tem quatro filhos em comum. Além de Brooklyn, que atualmente tem 21 anos, ambos são pais de Romeo, de 17, Cruz, de 15, e Harper, de oito.

