David Beckham e Victoria Beckham surpreenderam os fãs ao 'recriarem' as icónicas fotografias do casamento.

Para celebrar os 25 anos de casados, o ex-futebolista e a ex-Spice Girl vestiram-se (novamente) de roxo e foram publicadas fotografias de ambos no Instagram.

De recordar que foi no dia 4 de julho de 1999 que deram o nó numa cerimónia única, que decorreu no Castelo de Luttrellstown, perto de Dublin. Na altura, a estilista usou um vestido roxo de Vera Wang. Por sua vez, David combinou com a mulher ao vestir um fato também roxo.

Agora, 25 anos depois, vestiram-se com o mesmo look.

David Beckham e Victoria são pais de quatro jovens, Brooklyn, de 25 anos, Romeo, de 21, Cruz, de 19, e Harper, de 12.

