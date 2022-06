Cristina e Luís deram por terminada a sua participação no programa da SIC 'Casados à Primeira Vista'.

Após a decisão final, Cristina não resistiu em comentar: "O divórcio fica-me tão bem".

Já em declarações para a câmara, acrescentou. "Hoje vou daqui com a certeza que se o Luís não me tivesse ofendido, que se não tivesse tido aquelas atitudes de raiva desajustadas contra mim, se calhar ficava com o Luís".

Note-se que Doina e Uicãa também decidiram acabar com a experiência.

