Mais um casal que deu por terminada a sua participação no programa 'Casados à Primeira Vista'. Doina, que estava casada com Uicãa, decidiu sair da experiência revelando-se irredutível na sua decisão.

"Tenho muito a agradecer a todos, são pessoas incríveis, cresci muito enquanto pessoa, por isso só tenho a agradecer. Vou-me embora mesmo. A minha decisão está mais que tomada. Sou uma pessoa de palavra. Isto para mim é honrar-me a mim mesma", notou a jovem, de 27 anos, visivelmente emocionada.

Por seu turno, Uicãa - que queria continuar no programa - notou: "Não quero uma amizade com uma pessoa que me quer mal".

Veja o momento.

