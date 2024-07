Ricardo Dores, que integrou a 4.ª temporada do programa 'Casados à Primeira Vista', esteve à conversa com Júlia Pinheiro, ocasião na qual fez inúmeras críticas a Maria João, com quem casou no formato da SIC.

O convidado respondeu às acusações de Maria João, garantindo que ao contrário do que esta fazia crer, não estava sempre a falar de sexo, pelo contrário.

"Falei de sexo uma vez e a produção tratou de dar uma 'torcedela' à coisa para parecer diferente, em que eu a via tão preocupada com o toque e a proximidade que disse: 'oh Maria João, não te preocupes porque o sexo na nossa idade e para mim em particular, já não é um objetivo, não te preocupes com isso'", descreve.

O mesmo garante que nunca mais voltou a puxar o assunto, a não ser durante um jantar na lua de mel.

Ricardo relata igualmente uma situação constrangedora que, na sua visão, foi um divisor de águas na relação. Tal aconteceu na noite de núpcias, quando decidiu ficar a ver o casamento. Estando as duas camas divididas por um cortinado, este garante que colocou uns fones para assistir ao formato.

"Aquela senhora acusa-me de me estar a masturbar ao lado dela. Como pode imaginar, senti-me tão ofendido que a partir desse momento o respeito pela Maria João acabou", atira.

"Alguém que me diz uma coisa destas na primeira noite de lua de mel está completamente perturbado", sublinha, afirmando que, desde então, "perdeu completamente o respeito que tinha por Maria João.

Veja aqui o momento.

Leia Também: Divórcio, queixa nos EUA e relação com filho: Castelo Branco esclarece