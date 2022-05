Os desentendimentos marcaram a reta final da lua de mel de Cristina e Luís Filipe. Em declarações a solo, a concorrente afirmou que o marido a destratou numa conversa longe das câmaras.

"O Luís chega ao pé de mim e diz: 'Tenho duas coisas para te pedir, a primeira é que me dês paz e a segunda é que faças aquilo que tem de ser feito. Tens de me dar um beijo ainda aqui na Capadócia'. Parece-me um discurso que não cabe. [...] Disse-me coisas horríveis. Que assim que me viu eu não era a pessoa de todo que ele queria ver ali, que eu sou uma pessoa com formação, mas sou mal educada todos os dias e no fim disse-me: 'Se disseres que eu disse isto, eu digo que é mentira'", afirmou.

Luís Filipe, por sua vez, garantiu que a companheira "interpretou mal a explicação que deu". "Veio ao de cima o lado negro dela", frisou.

Na chegada a Portugal, o casal foi conhecer o apartamento onde vai passar os próximos dias e decidiu dormir em quartos separados.

Cristina admitiu que está "mais reativa" e acrescentou que se o companheiro não assumir uma postura mais serena a única solução será abandonar a experiência.

Leia Também: Tiago Jaqueta regressa ao 'Casados à Primeira Vista'