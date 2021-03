A Casa do Artista lamentou, este sábado, mais uma perda. Morreu Avelino do Carmo, guitarrista de fado.

"A Casa do Artista lamenta profundamente o falecimento do associado e residente, o guitarrista de fado Avelino Do Carmo", pode ler-se na publicação na rede social Instagram.

A Instituição apresenta "as mais sentidas condolências a sua filha, a toda a família e amigos".

A Casa do Artista aproveitou ainda para agradecer o legado que Avelino do Carmo deixa. Na publicação, a Instituição não adianta a causa da morte do guitarrista centenário, que nasceu em 1920.

Recorde-se que há um surto ativo de Covid-19 na Casa do Artista e, de acordo com o balanço feito pela agência Lusa no passado dia 3 de março, havia 11 pessoas infetadas, uma das quais estava internada.

Em resposta enviada à Lusa, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo indicou que, entre os residentes da instituição havia "seis casos ativos, cinco dos quais estão na Casa do Artista, devidamente separados dos negativos, e um está internado".

Desde o início surto na Casa do Artista, durante o mês de janeiro, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo registou 11 óbitos de residentes daquela instituição.

Um dos casos mais recentes é o da cantora Maria José Valério, que deu voz, entre outros, à 'Marcha do Sporting', 'Olha o Polícia Sinaleiro' e 'As Carvoeiras'.

