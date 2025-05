Depois de ter sido muito falada na imprensa a mudança de Richard Gere e da restante família para Espanha, há novos detalhes sobre a vida do ator. A casa que tinha em Connecticut vai ser demolida.

Sete meses depois de o artista e a mulher, Alejandra, terem vendido a propriedade em New Canaan, no valor de 10,75 milhões de dólares, em outubro do ano passado, agora a habitação será, supostamente, demolida para dar lugar a um empreendimento de nove casas, segundo a Hudson Valley House Parts, cita a People.

Numa publicação que foi feita na página de Instagram de uma empresa que se dedica à recuperação e preservação histórica, destacaram que vão preservar algumas peças antigas que estão na casa que era de Richard Gere.

