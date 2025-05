A atriz australiana Clare McCann está de luto pela morte do filho Atreyu, de 13 anos. O jovem terá cometido suicídio depois de ter sido vítima de bullying na escola, como destaca a mãe.

De acordo com o Daily Mail, a atriz afirma que pediu ajudas às autoridades antes da partida do menino, recordando que o bullying começou na primeira semana do filho numa escola em NSW, e que o continuou durante dois meses até encontrá-lo já sem vida em casa.

"Implorei por ajuda", frisou Clare McCann. "Apresentei queixas. Partilhei registos médicos. Ninguém me ouviu", lamentou. "Ele tinha apenas 13 anos. Merecia um futuro. Se a escola e o governo tivessem agido quando pedi, talvez ainda estivesse vivo", acrescentou.

Neste processo de luto, Clare McCann decidiu pedir ajuda para arrecadar cerca de 300 mil dólares (mais de 260 mil euros) para congelar o corpo do filho, isto numa tentativa de um dia conseguir "trazê-lo de volta à vida através dos avanços científicos", relata ainda o Daily Mail. Veja a campanha aqui.

"[...] Tenho o coração partido de uma forma que não consigo descrever em palavras, partilhar que num momento de dor insuportável o Atreyu tirou a própria vida. Não foi culpa dele. Ele foi dececionado pelo sistema escolar e sofreu muito de bullying. Agora, humildemente, imploro que me ajudem a preservar a vida dele e a lutar contra esta avalanche desumana de suicídios infantis causada pelo bullying", escreveu numa publicação que fez no Instagram e onde revela que criou uma página no GoFundMe.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.